اخبار السعوديه

ياهو تغلق مجموعات الدردشة وتحذف رسائل المشتركين

0 نشر
admin 0 تبليغ

Advertisements

︎ :

.

قررت شركة ياهو التخلص من محتوى غرف الدردشة التي ظلت لسنوات هي المنصة الأولى للتراسل الفوري حول العالم.

وأعلنت ياهو أنها ستقوم بالتخلص التدريجي من إحدى أكبر ميزاتها التي وفرتها لمستخدميها في عملية ستتم على مرحلتين حيث سيفقد المشاركون في غرف الدردشة القدرة على نشر محتوى جديد اعتبارًا من 21 أكتوبر الجاري فيما ستحذف الشركة جميع المواد التي سبق نشرها في 14 ديسمبر المقبل.

Advertisements

وسيكون بإمكان المستخدمين الاتصال بمجموعاتهم من خلال البريد الإلكتروني..، ولكن الموقع سيكون شاغرًا بشكل كامل من غرف الدردشة.

وإذا كنت مهتمًا بحفظ محادثاتك على الموقع، فستحتاج إلى تنزيل بياناتك إما مباشرةً من المشاركات أو من خلال لوحة معلومات ياهو.

وأطلقت ياهو المجموعات عام 2001 كنوع من المنتديات والقوائم البريدية المختلطة، وسرعان ما أصبحت موطنًا للمجتمعات المتخصصة، لكن بعد تطور وسائل وتطبيقات التواصل الاجتماعي لا يوجد حافز كبير لاستخدام مجتمع ياهو.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ياهو تغلق مجموعات الدردشة وتحذف رسائل المشتركين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا