حرصاً على سلامة الطلاب.. “تعليم الرياض” يمنع بيع الفول السوداني في المدارس

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نبّهت الإدارة العامة لتعليم الرياض على متعهدي المقاصف المدرسية الحكومية والأهلية، بعدم بيع منتجات الفول السوداني للطلاب داخل المدارس.

وأوضح تعليم الرياض أن القرار يأتي حرصاً على سلامة الطلاب الذين يعانون من حساسية الفول السوداني في المراحل المبكرة، والذين لا يميزون المنتجات التي تحتوي على الفول السوداني عن غيرها.

وألزمت الإدارة المسؤولين عن المقاصف المدرسية في المرحلة المتوسطة والثانوية، بحسب “سبق”، بوضع تحذير على بطاقة المنتجات التي يدخل الفول السوداني ضمن مكوناتها.

