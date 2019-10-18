سحب رعدية ورياح نشطة على مكة والمدينة خلال الساعات القادمة

وجّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم الجمعة- تنبيهًا برياح سطحية نشطة وسُحب رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خلال الساعات القادمة.

وأشارت الأرصاد إلى أن الحالة الجوية السابقة تشمل «جدة وبحرة والقنفذة والليث ورابغ» بمنطقة مكة المكرمة، كما تشمل « المدينة المنورة والعلا والعيص وينبع» بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الحالة الجوية تبدأ على مكة والمدينة، في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم، وتنتهي في الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، تبوك، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، الحدود الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.