«تحويلات مرورية» في جدة والدمام تستمر 30 يومًا

وجّه المرور السعودي تنبيهًا بوجود تحويلات مرورية بمدينة جدة بمنطقة مكة المكرمة ومدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

حيث نوهت إدارة مرور محافظة جدة، بالتعاون مع أمانة جدة، بتوجيه الحركة المرورية لتقاطع شارع محمد بن عبدالعزيز مع شارع حائل للطرق البديلة، وذلك لمدة 30 يومًا، حتى الانتهاء من تنفيذ مشروع حلول تصريف مياه الأمطار (نفق السلام).

كما نوهت إدارة مرور المنطقة الشرقية، لمستخدمي طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، عن بدء أعمال صيانة، ما يوجب إغلاق الطريق بين تقاطعي طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك عبد العزيز، وذلك لمدة 30 يومًا، ابتداءً من صباح غد السبت (19 أكتوبر 2019م).

وكانت أمانة المنطقة الشرقية أنهت في أغسطس الماضي، أعمال المرحلة الأولى من مشروع صيانة طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام، بعد تأهيل الطريق من تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود.

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وأوضح -وقتها- المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن أعمال الصيانة والإغلاق تنفذها وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة بالتنسيق مع مرور المنطقة الشرقية، حيث سيشهد طريق الأمير نايف أعمال الصيانة التي ستمتد لـ6 أشهر على ثلاث مراحل، لتنطلق المرحلة الأولى بإغلاق الطريق ما بين تقاطع طريق الملك عبدالعزيز إلى تقاطع طريق الملك سعود.

أما المرحلة الثانية، فسيتم فيها إغلاق ما بين تقاطع طريق الملك سعود إلى تقاطع طريق الملك خالد، وفي المرحلة الثالثة سيتم الإغلاق ما بين تقاطع طريق الملك خالد إلى تقاطع طريق الملك فهد حسب الخطة الزمنية والآلية التي سيتم من خلالها البدء في أعمال الصيانة والتأهيل لطريق الأمير نايف.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية إلى أنه تم وضع الخطة المشتركة مع مرور المنطقة الشرقية لتحويل مسار الطريق أثناء فترة إغلاقه لعمل الصيانة عليه في كل مرحلة من المراحل الثلاث، وستشمل أعمال الصيانة صيانة طبقة الأسفلت والأرصفة والجزيرة الوسطية من خلال التنسيق مع الجهات الخدماتية ذات العلاقة.