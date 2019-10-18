صحة جازان تحيل طبيبًا لمستشفى نفسيّ بعد «نوبة هياج»

كشفت صحة منطقة جازان لـ«عاجل»، حقيقة ما يتردد حول اعتداء طبيب بمستشفى صامطة العامّ، على مرضى ومراجعين، حيث نفت مديرية الشؤون الصحية في المنطقة صحة المعلومات المتعلقة بالواقعة.

وقالت صحة المنطقة لـ«عاجل»، أنه «لا صحة لما تم تداوله عن وجود مشاجرة بين طبيب ومراجعين في المستشفى»، وأن ما حدث يتمثل في «تعرض طبيب من جنسية إفريقية، لأزمة نفسية حادة بسكن الأطباء/ رجال».

وبيّنت مديرية الشؤون الصحية أن الطبيب المذكور، الذي باشر عمله بالمنطقة منذ خمسة أيام «تمت السيطرة على حالته وتهدئته من قبل زملائه بالسكن»، وأنه «تمت الاستعانة بشرطة المحافظة، وإيداع الطبيب المذكور في مستشفى الأمل والصحة النفسية بجازان».