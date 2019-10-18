«المرور» يحدد موعد تطبيق مخالفات «السيارات الأجنبية» وطريقة تحصيلها

أعلن المرور السعودي، موعد بدء تطبيق المخالفات المرورية على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية، مشيرًا إلى أنه سيتم تحصيل تلك المخالفات قبل مغادرة أراضي المملكة.

وذكر المرو السعودي -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه سيتم تطبيق المخالفات المرورية على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2019م، موضحًا أنه سيتم رصد المخالفات المرورية إلكترونيًّا على السيارات التي تحمل لوحات أجنبية.

وأشار المرور السعودي، إلى أنه سيتم تحصيل قيمة المخالفات المرورية قبل مغادرة أراضي المملكة.

من جهة أخرى، أعلن المرور السعودي أن إدارة مرور منطقة نجران، نوهت بأنه تم استكمال إغلاق جميع الإشارات المرورية على امتداد طريق الملك سعود، حيث تم الانتهاء من إغلاق إشارة إسكان قوى الأمن واستبدالها بدورانات آمنة تسهيلًا للحركة المرورية.