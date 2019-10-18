السفارة السعودية في لبنان تطالب المواطنين بالابتعاد عن أماكن التظاهرات

طالبت السفارة السعودية في بيروت، المواطنين السعوديين المقيمين في لبنان والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وقالت السفارة، في تنويه اطلعت عليه «عاجل»، إنها «تود من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات»؛ نظرًا «للأوضاع الأمنية الراهنة، التي تشهدها الجمهورية اللبنانية»، مطالبة الجميع بالتواصل معها في حالة الطوارئ عبر الأرقام:

009611762722

009611762711

0096176026555

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0096178803388

فضلًا عن الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج:

00966920033334

وأمس الخميس، شهدت بيروت وعدة مدن لبنانية أخرى، احتجاجات على فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيق «واتساب»، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرارها.

ولم تُقنع الخطوة الحكومية المحتجين، الذين رفضوا التوقف عن التظاهر، معلنين مواصلتهم هذه الطريقة حتى الاستجابة لمطالب أخرى.