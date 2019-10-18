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السفارة السعودية في لبنان تطالب المواطنين بالابتعاد عن أماكن التظاهرات

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طالبت السفارة في بيروت، المواطنين السعوديين المقيمين في لبنان والزائرين، إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

 وقالت السفارة، في تنويه اطلعت عليه «عاجل»، إنها «تود من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين، أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات»؛ نظرًا «للأوضاع الأمنية الراهنة، التي تشهدها الجمهورية اللبنانية»، مطالبة الجميع بالتواصل معها في حالة الطوارئ عبر الأرقام:

009611762722

009611762711

0096176026555

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0096178803388

فضلًا عن الهاتف الموحد لشؤون السعوديين بالخارج:

00966920033334

وأمس الخميس، شهدت بيروت وعدة مدن لبنانية أخرى، احتجاجات على فرض ضريبة على الاتصال عبر تطبيق «واتساب»، قبل أن تتراجع الحكومة عن قرارها.

ولم تُقنع الخطوة الحكومية المحتجين، الذين رفضوا التوقف عن التظاهر، معلنين مواصلتهم هذه الطريقة حتى الاستجابة لمطالب أخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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