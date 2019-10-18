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2019-10-18 الأرصاد: سحب رعدية ورياح تحد الرؤية على المدينة حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت سحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .

وبيّنت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وينبع ، تبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.







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