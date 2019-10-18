السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان يشارك في افتتاح معرض الاتجاهات الأساسية لتطوير مجالات الصناعة في تركمانستان



عشق أباد 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خـالد بن فيصل السحلي مؤخراً، رؤساء البعثات الدبلوماسية والممثلين التجاريين المعتمدين لدى تركمانستان، في افتتاح "معرض الاتجاهات الأساسية لتطوير مجالات الصناعة في تركمانستان".

واطلع السفير السحلي خلال الافتتاح على إمكانيات وتجارب وخبرات الشركات التركمانية والأجنبية في المجال الصناعي.

// انتهى //

12:43ت م

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