اخبار السعوديه

السفارة في بيروت تحذر المواطنين من مظاهرات لبنان

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم السفارة في بيروت تحذر المواطنين من مظاهرات لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-18

السفارة في بيروت تحذر المواطنين من مظاهرات لبنان

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

دعت السفارة في بيروت المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى الابتعاد عن أماكن التظاهرات والتواصل معها عند الضرورة.

وقالت السفارة في بيان لها : نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وشهدت العاصمة بيروت وبعض البلدات في أرجاء لبنان الخميس تظاهرات عارمة احتجاجًا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما قالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع اليوم الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في بيروت تحذر المواطنين من مظاهرات لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا