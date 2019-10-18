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2019-10-18 الأرصاد : أمطار على محافظات مكة حتى التاسعة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وسُحب رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وبحرة والقنفذة والليث ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.







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