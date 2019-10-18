تنبيه عاجل: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظات منطقة مكة المكرمة

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة- الخليج 365:

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، من رياح سطحية نشطة وسُحب رعدية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة جدة وبحرة والقنفذة والليث ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تبدأ من الساعة الثانية ظهراً وتستمر حتى التاسعة مساءً.