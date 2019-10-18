“تحريات وبحث جدة” تعثر على فتاة متغيبة منذ سنة

عثرت الجهات الأمنية بشرطة محافطة جدة، على الفتاة المتغيبة لقرابة السنة. وتفصيلاً، كشفت مصادر وفقًا لـ”سبق” عن أن تحريات وبحث شرطة جدة تمكنت -بفضل الله- من تحديد موقع الفتاة ومكان وجودها خارج منطقة مكة المكرمة، وبالتنسيق بين الجهات الأمنية في شرطة جدة وشرطة المنطقة الموجودة فيها الفتاة المتغيبة، تم إشعارهم عن مكان وجود الفتاة وعلى الفور تمكنت من الوصول إلى الفتاة والتحفظ عليها لحين تسليمها لذويها. وبدوره، عبر والد الفتاة عن شكره وتقديره للجهات الأمنية.

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