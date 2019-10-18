حالة الطقس المتوقعة ليوم الجمعة في المملكة

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. بمشيئة الله تعالى ما تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق جازان، عسير. الباحة، وتبوك يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف والحدود الشمالية. في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.





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