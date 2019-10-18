مدير «تعليم مكة» يؤكد الاهتمام بالمدارس الأهلية للارتقاء بالعملية التربوية

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، اهتمامه البالغ بقطاع التعليم الأهلي، ودوره في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية جنبًا إلى جنب مع التعليم العام، مشدًا على أهمية جودة المخرجات والنواتج التعليمية، التي ترتقي لمستوى طموح القيادة، وتطوير التعليم بالمملكة.

جاء ذلك خلال لقاء المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، أعضاء «لجنة التعليم الأهلي» بالغرفة التجارية بمكة، والذي عقد بمقر غرفة مكة المكرمة التجارية، بحضور المهندس محمد برهان سيف الدين عضو الغرفة التجارية، ومدير مكتب التعليم الأهلي بمكة خالد بن محسن الجابري، ورئيس لجنة التعليم الأهلي الدكتور موفق بن محمد حريري، ومدير شركة «أطوار الذكية للتعليم» المستشار عبدالله بن دوس الشمراني، وملاك المدارس الأهلية بمكة المكرمة.

وقد أبدى الزائدي، اهتمامه البالغ بقطاع التعليم الأهلي، مؤكدًا أهمية التعليم الأهلي في الارتقاء بالعملية التعليمية والتربوية جنبًا إلى جنب مع التعليم العام، مشيرًا إلى أهمية اهتمام التعليم الأهلي بجودة المخرجات والنواتج التعليمية، التي ترتقي إلى مستوى طموح القيادة، وتطوير التعليم بالمملكة.

وحثّ الزائدي، ملاك ومالكات المدارس الأهلية، على إدارة تلك المدارس بفكر احترافي للموارد البشرية؛ لاستقطابها وتحفيزها والمحافظة عليها، ورفع كفاءة المحتوى المحلي للمعلم السعودي من خلال التدريب والتمكين في التعليم والإدارة والإشراف، وتعزيز الانتماء الوطني لديه.

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وأكدّ الزائدي، دعم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة لقطاع التعليم الأهلي، والعمل على تذليل كل الصعوبات والمعوقات التي تقف دون تحقيق رسالته السامية بشكل أفضل.

ويأتي هذا اللقاء بمبادرة من لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة المكرمة، لعقد لقاء بين ممثلي ملاك المدارس الأهلية بالقيادات التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لمناقشة ما يتعلق بالتعليم الأهلي بمدارس مكة المكرمة من حيث الواقع والطموح.

وتضمن برنامج الاجتماع؛ كلمة ترحيبية للمهندس محمد برهان سيف الدين، نيابة عن رئيس مجلس إدارة غرفة مكة، تبعتها كلمة ترحيبية لرئيس لجنة التعليم الأهلي، ثم قام الدكتور فهد بن حامد بن يمين، بعرض الخطة الاستراتيجية للجنة التعليم الأهلي، وبعد ذلك استعرض د. موفق حريري دارسة تحليلية للوضع الحالي للمدارس الأهلية بمكة، أعقبه عرض لطموح وآمال ملاك ومالكات المدارس، قدَمه المستشار عبدالله بن دوس الشمراني، بعد ذلك ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي كلمته في الاجتماع، فيما خُتم اللقاء بنقاش مفتوح، قدمت بعده الغرفة التجارية درعًا تذكارية لمدير التعليم بمنطقة مكة.