السعودية تبحث عدم زيادة رسوم المرافقين للوافدين أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار، وناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى في المملكة العربية السعودية، خلال جلستها السنوية لمناقشة تقارير وزارة التجارة والاستثمار، التنسيق مع الجهات المعنية لبحث إمكانية استمرار فرض الرسوم الخاصة بمرافقين الوافدين، للعام المالي 2020 بنفس مستوى العام الماضي 2019، كما تم مناقشة تقرير وزارة التجارة والاستثمار السنوي خلال جلسة المجلس العادية رقم 62 برئاسة الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية.

السعودية تبحث عدم زيادة رسوم المرافقين للوافدين

وقد أعلن الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، مساعد رئيس مجلس الشورى، من خلال تصريح لوسائل الإعلام والصحافة، عن استماع المجلس لتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، الذي يخص تقرير وزارة التجارة والاستثمار السنوي، يعقبه الدكتور فيصل آل فاضل رئيس اللجنة، كما تقدمت اللجنة في توصياتها المرفوعة إلى مجلس الشورى، بمطالبة وزارة التجارة واللاستثمار بإجراء دراسة كفاءة وفعالية تطبيق نظام من شأنه القيام بمكافحة الغش التجاري، والعمل على تطويره بطريقة تكفل رفع مستوى الفعالية وتحقيق الهدف المرجو من إصداره.

مطالب لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى

طالبت اللجنة بتعزيز دور المستهلكين في الرقابة عن طريق استخدام التطبيقات الحديثة، في مختلف النشاطات التجارية والمنشآت، مما يساهم في الحصول على رضا المستهلكين، ودعت أيضا للتنسيق مع الجهات المعنية، للتعرف على سبب عدم تأسيس شركات في بعض المدن في المملكة، ومحاولة علاج الأمر بما يتناسب مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق التوازن بين المناطق، كما طالبت بإجراء تقييم للمخرجات التي تحققت من جهودها من الناحية الاقتصادية الدبلوماسية، والتعزيز من التبادل التجاري والاتفاقيات الخارجية الموقعة مع عدد من المؤسسات الدولية العالمية.