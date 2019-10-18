أعلن “موسم الرياض” عن إطلاق ألعاب نارية – مساء اليوم (الخميس) – من أربعة مواقع في العاصمة. وأوضح أن الألعاب ستنطلق في تمام الساعة 09:00 مساءً من أبراج: الفيصلية، والمملكة، والمجدول، إضافة إلى منطقة البوليفارد. وأضاف علن حساب موسم الرياض أن هناك بثا مباشرا للألعاب النارية في تلك المواقع، سيذاع على حسابه الرسمي على انستقرام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موسم الرياض: إطلاق ألعاب نارية من 4 مواقع مساء اليوم عند تمام التاسعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.