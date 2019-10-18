النيابة العامة توضح عقوبة سرقة السيارات أو الاستحواذ على شيء داخلها

أكدت النيابة العامة أن جريمة سرقة السيارات من الجرائم الكبيرة، الموجبة للتوقيف. وأضافت النيابة العامة بإنفوجراف، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن حق ملكية السيارات مُصان شرعًا ونظامًا، وأُسْبِغت لجانبه الحماية الجنائية، وتمتد هذه الحماية للسيارة وكل جزء منها وما هو بداخلها، والإخلال بذلك مُوجب للمُساءلة الجزائية، وتُعد هذه الأفعال من الأنماط الإجرامية الكبيرة المُوجبة للتوقيف.

وتابعت النيابة العامة، أنه بموجب ذلك يوقف كل من سرق سيارة أو جزء منها أو سرق ما داخلها حتى لو اختل شرط من شروط «السرقة الحدية»، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم 3000 الصادر بتاريخ 10/6/1435هـ المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف «البند الأول فقرة 14». وينص نظام الإجراءات الجزائية، على أنه لوزير الداخلية أن يحدد بناء على توصية من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام، ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وإذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هروبه أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقفيه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه، وينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف؛ فيجب قبل انقضاء تلك المدة أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام أو من ينيبه من رؤساء الدوائر المختلفة.