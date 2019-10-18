اجتماعي / 215 شاباً وفتاة في دورة المشروعات الصغيرة بجمعية التنمية بحاكمة أبوعريش



أبوعريش 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

نظمت جمعية التنمية الاجتماعية بحاكمة أبوعريش التابعة لمحافظة أبوعريش أمس، دورة تدريبية بعنوان "إدارة المشروعات الصغيرة " ، وذلك ضمن مشروع "إكساب" لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات الطموحين، الذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة جازان، بمقر العمادة.

وشارك 215 شاباً وفتاة في الدورة التي شملت التعريف بكيفية تأسيس المشروعات الصغيرة والناشئة والمبتكرة، وأنواع المشروعات ، واحتياجات سوق العمل من المشروعات الصغيرة في المملكة ، بإلاضافة إلى طرق دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتخطيطها وتنفيذها، وأسس ومبادئ اختيار نشاط المشروع الصغير ومقومات النجاح المشروعات وأساليب تطويرها .

// انتهى //

07:44ت م

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