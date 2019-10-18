اقتصادي / ارتفاع معدل التضخم في اليابان بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين



طوكيو 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

ذكرت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إن أسعار المستهلكين في اليابان ارتفعت بنسبة 3ر0% على أساس سنوي سبتمبر، في أبطأ معدل زيادة منذ عامين.

وذكر بنك اليابان المركزي في بيان الشهر الماضي إنه من المرجح أن يرتفع معدل التضخم في البلاد تدريجياً نحو نسبة الـ 2%.

وقال محافظ البنك المركزي، هاروكيكو كورودا للصحفيين في واشنطن إن البنك "لن يتردد عن اتخاذ إجراءات تيسير إضافية" إذا رأى أن هناك مخاطر أكبر تتمثل في تراجع الزخم نحو هدف الـ 2%، حسبما أفادت وكالة كيودو للأنباء.

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