اقتصادي / صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية



طوكيو 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

أنهت الأسهم اليابانية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة على صعود.

وأضاف مؤشر اليابان القياسي المؤلف من 225 سهما 10ر125 نقطة، أو ما يعادل 56ر0% ، ليصل إلى 96ر22576 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية.

كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 77ر2 نقطة، أو ما يعادل 17ر0% ، ليصل إلى 93ر1626 نقطة.

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06:54ت م

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