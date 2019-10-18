

نيويورك 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واس

أقام معالي المندوب الدائم للمملكة العربية

حضر الحفل مجموعة من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة، ونائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة حكمت السعيد.

// انتهى //

06:52ت م

0008



نيويورك 19 صفر 1441 هـ الموافق 18 أكتوبر 2019 م واسأقام معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم حفل غداء على شرف المندوب الدائم لسلطنة ‫عمان لدى الأمم المتحدة السفير محمد الحسان، والمندوب الدائم لجمهورية ‫تونس‬ لدى الأمم المتحدة السفير منصف البعتي، بمناسبة تعيينهما حديثا لدى ‫الأمم المتحدة.حضر الحفل مجموعة من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى الأمم المتحدة، ونائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، ومدير مكتب معالي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة حكمت السعيد.// انتهى //06:52ت م0008

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / المعلمي يقيم حفل غداء على شرف مندوبي عمان وتونس المعينين حديثاً لدى الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.