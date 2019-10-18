، "السياحة" تكرّم العقيد "الثمالي" وتشيد بجهوده ،

محمد بن مسعود - الدمام - كرّم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب، مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي، وذلك نظير الجهود المميزة التي قدمها لحفظ الأمن طيلة أيام "موسم الطائف" الذي أُقيم خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس من العام 2019 م.

ويعد "الثمالي" من الكفاءات المتميزة في العمل الميداني والإداري، حيث شغل مناصب عدة شهدت التطوير في جودة العمل، ومن أبرزها مديرًا لشعبة الضبط الإداري.الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب شرطة الطائف العقيد شرف الثمالي الطائف