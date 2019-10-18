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محمد بن مسعود - الدمام - كرّم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب، مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي، وذلك نظير الجهود المميزة التي قدمها لحفظ الأمن طيلة أيام "موسم الطائف" الذي أُقيم خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس من العام 2019 م.
ويعد "الثمالي" من الكفاءات المتميزة في العمل الميداني والإداري، حيث شغل مناصب عدة شهدت التطوير في جودة العمل، ومن أبرزها مديرًا لشعبة الضبط الإداري.الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب شرطة الطائف العقيد شرف الثمالي الطائف
"السياحة" تكرّم العقيد "الثمالي" وتشيد بجهودهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-18
كرّم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب، مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي، وذلك نظير الجهود المميزة التي قدمها لحفظ الأمن طيلة أيام "موسم الطائف" الذي أُقيم خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس من العام 2019 م.
ويعد "الثمالي" من الكفاءات المتميزة في العمل الميداني والإداري، حيث شغل مناصب عدة شهدت التطوير في جودة العمل، ومن أبرزها مديرًا لشعبة الضبط الإداري.
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
01:55 AM
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
05:05 AM
كرّم رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس لجنة موسم الطائف أحمد بن عقيل الخطيب، مدير إدارة شؤون الأمن بشرطة الطائف العقيد شرف بن خلف الله الثمالي، وذلك نظير الجهود المميزة التي قدمها لحفظ الأمن طيلة أيام "موسم الطائف" الذي أُقيم خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 31 أغسطس من العام 2019 م.
ويعد "الثمالي" من الكفاءات المتميزة في العمل الميداني والإداري، حيث شغل مناصب عدة شهدت التطوير في جودة العمل، ومن أبرزها مديرًا لشعبة الضبط الإداري.
، "السياحة" تكرّم العقيد "الثمالي" وتشيد بجهوده ،
المصدر : الخليج 365
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