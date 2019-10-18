- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنه لم تردها أي شكوى حيال مشاجرة وقعت بين معلمين، وذلك بعد ورود معلومات أشارت إلى أن الشجار كان في إحدى المحافظات الشرقية.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم التعليم يحيى عطيف لـ"الخليج 365": "لم تصل الإدارة العامة أي شكوى أو خطابات رسمية عن مخالفات من هذا النوع".
وكانت معلومات أشارت إلى وقوع مشاجرة واشتباك بالأيدي بين معلمين اثنين قبل ثلاثة أيام في إحدى مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة العارضة، إلا أن الإدارة أكدت عدم وجود شكوى من ذلك النوع.جازان العارضة وزارة التعليم تعليم جازان متحدث تعليم جازان يحيى عطيف
بعد معلومات عن وقوع مشاجرة بين معلمين.. "تعليم جازان": لم تصلنا شكوىمحمد المواسي الخليج 365 2019-10-18
أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنه لم تردها أي شكوى حيال مشاجرة وقعت بين معلمين، وذلك بعد ورود معلومات أشارت إلى أن الشجار كان في إحدى المحافظات الشرقية.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم التعليم يحيى عطيف لـ"الخليج 365": "لم تصل الإدارة العامة أي شكوى أو خطابات رسمية عن مخالفات من هذا النوع".
وكانت معلومات أشارت إلى وقوع مشاجرة واشتباك بالأيدي بين معلمين اثنين قبل ثلاثة أيام في إحدى مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة العارضة، إلا أن الإدارة أكدت عدم وجود شكوى من ذلك النوع.
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
01:39 AM
الإدارة أكدت عدم ورود أي مخاطبات بالواقعة
أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنه لم تردها أي شكوى حيال مشاجرة وقعت بين معلمين، وذلك بعد ورود معلومات أشارت إلى أن الشجار كان في إحدى المحافظات الشرقية.
وتفصيلاً، قال المتحدث باسم التعليم يحيى عطيف لـ"الخليج 365": "لم تصل الإدارة العامة أي شكوى أو خطابات رسمية عن مخالفات من هذا النوع".
وكانت معلومات أشارت إلى وقوع مشاجرة واشتباك بالأيدي بين معلمين اثنين قبل ثلاثة أيام في إحدى مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة العارضة، إلا أن الإدارة أكدت عدم وجود شكوى من ذلك النوع.
، بعد معلومات عن وقوع مشاجرة بين معلمين.. "تعليم جازان": لم تصلنا شكوى ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد معلومات عن وقوع مشاجرة بين معلمين.. "تعليم جازان": لم تصلنا شكوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.