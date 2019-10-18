، بعد معلومات عن وقوع مشاجرة بين معلمين.. "تعليم جازان": لم تصلنا شكوى ،

محمد بن مسعود - الدمام - الإدارة أكدت عدم ورود أي مخاطبات بالواقعة

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان أنه لم تردها أي شكوى حيال مشاجرة وقعت بين معلمين، وذلك بعد ورود معلومات أشارت إلى أن الشجار كان في إحدى المحافظات الشرقية.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم التعليم يحيى عطيف لـ"الخليج 365": "لم تصل الإدارة العامة أي شكوى أو خطابات رسمية عن مخالفات من هذا النوع".

وكانت معلومات أشارت إلى وقوع مشاجرة واشتباك بالأيدي بين معلمين اثنين قبل ثلاثة أيام في إحدى مدارس التعليم العام للبنين بمحافظة العارضة، إلا أن الإدارة أكدت عدم وجود شكوى من ذلك النوع.جازان العارضة وزارة التعليم تعليم جازان متحدث تعليم جازان يحيى عطيف