، شاهد في رابغ .. قائد مركبة يحول منتزه "الحضاري" لساحة تفحيط.. ومطالبات بحلول ،

محمد بن مسعود - الدمام - حاول الاستعراض فانقلبت مركبته وعرّض نفسه ورواد المنتزه للخطر

وثّق مواطن بمقطع فيديو من جواله ممارسة قائد مركبة معدلة برفقة شخص آخر للتفحيط في منتزه الحضاري بمحافظة رابغ، ما نتج عنه انقلابه معرضًا نفسه ورواد المنتزه للخطر دون أدنى إحساس منه بالمسؤولية.

وطالب عددٌ من المواطنين في محافظة رابغ، بإيجاد حلول فورية لظاهرة المفحطين التي انتشرت أخيرًا بين المراهقين دون مراعاة منهم للعواقب.

وقال أهالي رابغ إن حوادث التفحيط شكلت هاجسًا كبيرًا لجميع المواطنين، مشيرين إلى أن التفحيط يمارس خلال وجود كثافة للمواطنين ووجود الأطفال؛ ما يشكل خطورة كبيرة على الجميع.

وطالب الأهالي عبر "الخليج 365"، الجهات المختصة، بالوقوف على مواقع المنتزهات والقبض على المفحطين حتى لا تكون النتيجة حزنًا وألمًا وفراقًا بممارسة الشباب لتلك الهواية الخطرة. رابغ منتزه الحضاري تفحيط