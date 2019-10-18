صور وفيديو.. افتتاح #موسم_الرياض بمسيرة ضخمة في البوليفارد وألعاب نارية مبهرة

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. افتتح مساء الخميس بمنطقة “بوليفارد الرياض” “موسم الرياض”، بمسيرة ضخمة تعتبر أكبر مسيرة استعراضية بالمملكة، إيذاناً ببدء فعاليات الموسم لهذا العام.

وأوضحت مقاطع فيديو حيّة الافتتاح الذي تم مساء اليوم، وسط حضور جماهيري كبير، من جميع الأعمار، يتابعون الافتتاح الكبير، بعد أن تم إطلاق الألعاب النارية مساء اليوم الساعة التاسعة في أربعة أبراج في العاصمة الرياض.

وأوضح حساب موسم الرياض أن منطقة البوليفارد تضم 10 مطاعم ومقاهٍ، و50 محلاً محلياً وعالمياً، ومسرحاً ضخماً يستوعب 20 ألف شخص، وأكبر نافورة راقصة بالعالم.

ويشارك في الافتتاح أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، بالإضافة إلى عرض دبابات هارلي والألعاب النارية، والكثير من المفاجآت، بالإضافة إلى وجود مدرج لرؤية المسيرة الافتتاحية. Advertisements





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