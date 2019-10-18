شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في لبنان تحذر السعوديين من التواجد في أماكن التظاهرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لبنان المواطنين السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها لبنان.

وقالت السفارة عبر حسابها في تويتر:«نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصاً على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات»

وطالبت السفارة من جميع المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين في حال الطوارئ التواصل مع السفارة على الأرقام التالية:

هواتف السفارة في بيروت:

009611762722

009611762711

Advertisements

أرقام شؤون السعوديين:

0096176026555

0096178803388

الهاتف الموّحد لشؤون السعوديين بالخارج:

00966920033334

وشتهد لبنان تظاهرات لمئات من اللبنانيين الغاضبين بعد إقرار الحكومة ضرائب جديدة، آخرها رسم مالي على الاتصالات المجانية عبر تطبيقات الهاتف الخلوي، رغم إعلان وزير الاتصالات إلغاء الرسوم على المكالمات عبر تطبيق واتساب والتي وافق عليها مجلس الوزراء في وقت سابق.

وتصاعدت نقمة الشارع في لبنان خلال الأسابيع الأخيرة إزاء توجه الحكومة لفرض ضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة إقتصادية خانقة، واحتمال تدهور قيمة العملة المحلية التي انخفضت قيمتها في السوق السوداء مقابل الدولار، وفرض المصارف عمولة على السحب بالدولار الذي شح في السوق.