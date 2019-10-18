شكرا لقرائتكم صور.. حريق هائل يلتهم مستودع بلاستيك في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-18 صور.. حريق هائل يلتهم مستودع بلاستيك في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض باشرت فرق الدفاع المدني، مساء الخميس، إخماد حريق اندلع بمستودع للبلاستيك في حي السلي بالرياض. Advertisements وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، أنه تمت السيطرة على الحريق، دون وقوع أي إصابات ولله الحمد. ولم توضح المديرية أسباب اندلاع الحريق في المستودع.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. حريق هائل يلتهم مستودع بلاستيك في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.