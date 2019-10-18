شكرا لقرائتكم فيديو.. لماذا حسابات واس الجديدة على تويتر ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-18 فيديو.. لماذا حسابات واس الجديدة على تويتر ؟ متابعات الخليج 365 - الرياض نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، مقطع فيديو أوضحت من خلاله الهدف من إطلاق الحسابات الجديدة. وأوضحت أن الهدف هو تقديم أخبار ومعلومات متخصصة للجمهور الذي يتمتع بخصائص واحتياجات وأذواق مشتركة أو متقاربة من خلال منصة “تويتر”، التي تحظى بجماهيرية كبيرة في العالم. Advertisements







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. لماذا حسابات واس الجديدة على تويتر ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.