2019-10-18

فيديو.. مظاهرات في لبنان احتجاجًا على فرض ضرائب جديدة

متابعات الخليج 365 - متابعة

خرجت تظاهرات في عدة مناطق لبنانية، وذلك تنديدًا بالظروف الاقتصادية في البلاد وفرض ضرائب جديدة أثقلت كاهل المواطنين اللبنانيين.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لتظاهرات في الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت، وهتف المشاركون “ثورة ثورة”.

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وكانت لبنان قد شهدت حرائق ضخمة في العديد من المناطق، خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تدمير العديد من المناطق هناك.

وأعلنت الحكومة اللبنانية إطلاق تحقيق بشأن الحرائق للوقوف على المتسبب فيها.