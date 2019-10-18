شكرا لقرائتكم فتح باب التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية.. هنا الرابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-10-18 فتح باب التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية.. هنا الرابط متابعات الخليج 365 - الرياض فتحت وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية، باب التسجيل في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية لعام 2019. Advertisements ومن المقرر أن يُعقد المؤتمر في الفترة (١١-١٣ نوفمبر ٢٠١٩م) بمدينة الرياض وذلك تحت شعار “نتواصل لنتعاون”، إذ يستهدف الأطباء والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين والمعلمين والرؤساء الإكلينيكيين ومنسقي وفنيي معامل المحاكاة وجميع العاملين في تعليم الرعاية الصحية، والمقيمين والطلاب بالكليات الصحية. يذكر أنه سينتهي التسجيل المبكر في المؤتمر بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٩ فيما تم تقديم خصم خاص لأعضاء الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية. وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني التالي: (هنــا).







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