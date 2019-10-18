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فيديو.. فضيحة جديدة تعصف بالاقتصاد التركي
متابعات الخليج 365 - الرياض
أزمات تتوالى تعصف بالاقتصاد التركي، في ظل الإدارة الفاشلة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكان آخر هذه الأزمات قضية بنك هالك المملوك للحكومة التركية، حيث ثبت تورطه في عمليات غسيل أموال إيران، وسط تنديد من الحكومة الأمريكية، وتصاعد الأصوات في واشنطن بمعاقبة تركيا على تحدي العقوبات الأمريكية على طهران.
وتأتي هذه القضية تزامنًا مع عقوبات التدخل التركي في سوريا والتنقيب عن الغاز شمال المتوسط، فهل سيصمد الاقتصاد التركي أمام تلك العقوبات والأزمات المتلاحقة؟
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