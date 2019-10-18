شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تسلمتها.. مشروع «عملاق» بمقر القنصلية الأمريكية السابق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تسلمت وزارة المالية، ممثلة بهيئة عقارات الدولة، أمس أرض القنصلية الأمريكية بجدة والمباني المقامة عليها، تمهيداً لتسليمها لصندوق الاستثمارات العامة. وأشارت مصادر لـ«الخليج 365» إلى أن مشروعاً حيوياً عملاقاً سيقام قريبا على الأرض، البالغة مساحتها أكثر من 121 ألف متر مربع. وتتميز الأرض بموقع إستراتيجي يطل على 4 شوارع، إذ يحدها من الجنوب شارع فلسطين، ومن الشرق شارع حائل، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع الحمراء. وتم توقيع التسلم والتسليم بين القنصل العام للولايات المتحدة في جدة راين كليها ومندوبيْ هيئة عقارات الدولة فارس آل ضاوي، وزايد المطيري. يذكر أن القنصلية الأمريكية انتقلت في 22 سبتمبر 2019 إلى مقرها الجديد بحي المحمدية، بعد أكثر من 65 عاماً في مقرها القديم.

تسلمت وزارة المالية، ممثلة بهيئة عقارات الدولة، أمس أرض القنصلية الأمريكية بجدة والمباني المقامة عليها، تمهيداً لتسليمها لصندوق الاستثمارات العامة. وأشارت مصادر لـ«الخليج 365» إلى أن مشروعاً حيوياً عملاقاً سيقام قريبا على الأرض، البالغة مساحتها أكثر من 121 ألف متر مربع. وتتميز الأرض بموقع إستراتيجي يطل على 4 شوارع، إذ يحدها من الجنوب شارع فلسطين، ومن الشرق شارع حائل، ومن الغرب طريق الملك عبدالعزيز، ومن الشمال شارع الحمراء. وتم توقيع التسلم والتسليم بين القنصل العام للولايات المتحدة في جدة راين كليها ومندوبيْ هيئة عقارات الدولة فارس آل ضاوي، وزايد المطيري. يذكر أن القنصلية الأمريكية انتقلت في 22 سبتمبر 2019 إلى مقرها الجديد بحي المحمدية، بعد أكثر من 65 عاماً في مقرها القديم.

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