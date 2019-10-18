أمر بتعيين السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقدخادم الحرمين يهنئ رئيس أذربيجان

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس إلهام حيدر علييف، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار. من جهة أخرى، أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.



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