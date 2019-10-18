شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وعباس يستعرضان تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الخميس) جلسة محادثات رسمية مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس. وجرى خلال الجلسة استعراض تطورات الأحداث على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة بشأنها، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وبناء على المحادثات التي تمت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس الفلسطيني، ومحادثاته مع ولي العهد، واستجابة لرغبة الرئيس محمود عباس فقد تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة، ومجلس أعمال سعودي فلسطيني.

حضر الجلسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، والسفير الفلسطيني لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.