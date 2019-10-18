شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء «المراقبة والمحاسبة الخليجية» يعتمدون خطة بناء القدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مسقط)

ترأس رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري وفد الديوان المشارك في الاجتماع السادس عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتمت أعماله أمس، في العاصمة العمانية مسقط.

وتم خلال الاجتماع اعتماد خطة التدريب المشترك لدواوين الرقابة والمحاسبة بدول المجلس للعام 2020 التي تهدف إلى تطوير وبناء قدرات منسوبي تلك الأجهزة، كما تضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من البنود الأخرى، من أهمها الإطار العام لتنفيذ الندوات والمؤتمرات، والمواضيع المقترحة للرقابة الشاملة المشتركة، وتطوير الجانب الإعلامي للدواوين، ونتائج المسابقة الرابعة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة، إضافة إلى متابعة القرارات السابقة التي تم اتخاذها من قبل أصحاب المعالي رؤساء الدواوين للنظر بما تم بشأنها.