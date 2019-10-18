شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الانتحاري في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الانتحاري الذي وقع في إقليم لغمان بشرق أفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين عن تعازيه ومواساته لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. وجدد الأمين العام تأكيده على الموقف الثابت والمبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكل أشكاله وتجلياته.