شكرا لقرائتكم خبر عن أدوات مدرسية من «سلمان للإغاثة» للطلاب السوريين في «الزعتري» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالأردن توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على الطلاب والطالبات السوريين في مخيم الزعتري وبلغ عدد المستفيدين من التوزيع (3901) طالب وطالبة ضمن المحطة الرابعة التي استهدفت (7) مدارس للبنين والبنات.

وأوضح المدير الإقليمي للمركز الدكتور بدر السمحان أن التعليم سمة أساسية لإعادة الإعمار والبناء، والأمل المشرق لجيل كامل عانى من أزمات اللجوء والنزوح لأكثر من 8 سنوات، منوهاً بأن المركز سيواصل تنفيذ المشروع المهم والأساسي ليغطي أكثر من 30 ألف طالب سوري من القاطنين داخل وخارج المخيمات.

وأشار السمحان إلى حرص مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على العمل الدؤوب في إحاطة أبناء اللاجئين السوريين بالرعاية في مختلف المجالات.