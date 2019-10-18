السعودية | السفارة السعودية في بيروت تحذر رعاياها من أماكن التظاهرات

شكرا لقرائتكم السفارة السعودية في بيروت تحذر رعاياها من أماكن التظاهرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حذرت السفارة السعودية في بيروت فجر الجمعة، المواطنين السعوديين من التواجد في أماكن التظاهرات والإحتجاجات.

وأصدرت السفارة تنبيها عبر حسابها الرسمي في تويتر جاء فيه:" نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن أماكن التظاهرات والإحتجاجات".

كما زودت مواطنيها بأرقام التواصل في حالة الطوارئ.

وشهدت العاصمة بيروت وبعض البلدات في أرجاء لبنان الخميس تظاهرات عارمة احتجاجا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الإحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما قالت الحكومة اللبنانية أنها ستجتمع اليوم الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.