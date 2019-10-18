السعودية | السعودية.. نائب وزير الدفاع  يستقبل مساعد وزير خارجية أميركا

شكرا لقرائتكم السعودية.. نائب وزير الدفاع يستقبل مساعد وزير خارجية أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض، الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل.

وفي بداية اللقاء، نوه نائب وزير الدفاع بعمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط المملكة بأميركا، مشددًا على أهمية تلك العلاقة في خدمة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

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وخلال اللقاء، استعرض الأمير خالد بن سلمان والمسؤول الأميركي، أوجه التعاون المختلفة بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، كما بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة بما يجنبها التهديدات والتدخلات الخارجية.

كما تطرقت المحادثات، إلى مستجدات الوضع القائم في اليمن ودور تحالف دعم الشرعية في تعزيز أمن واستقرار اليمن من النواحي العسكرية والسياسية والإنسانية.

وجدد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية، التأكيد على دعم بلاده للجهود الدبلوماسية للدفع بالعملية السياسية في اليمن بوساطة الأمم المتحدة، منوهًا بالعلاقات المتينة بين المملكة والولايات المتحدة والتزام البلدين بالعمل المشترك لمواجهة سلوك إيران العدائي في المنطقة وسعيهما لتعزير الأمن والاستقرار.