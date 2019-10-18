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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، الحملة التوعوية عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر بالحجاز مول وذلك، أمس الخميس، تحت شعار "لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن".
وتفصيلاً، نظمت الحملة التوعوية إدارة الصحة العامة ممثلة بالبرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة مكة بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة.
وتضمنت الحملة إقامة معرض توعوي للسيدات والعائلات في الحجاز مول بمكة لمدة يومين من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.
وتجول "مطير" داخل المعرض للاستماع عن شرح مفصل للفعالية من قبل العارضين والمشرفين على أركان المعرض والذي تضمن العديد من الأركان الاستشارية والتثقيفية، وأركان أقسام الأشعة، وطب الأسرة.
واحتوى المعرض على مشاركة لركن قصة شفاء وهو ركن مُخصص للعديد من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك بهدف شرح تجاربهن مع المرض ونجاحهن – بفضل الله تعالى – في التغلب عليه إضافة إلى سرد تجارب رائعة، وبطولات حقيقية، وقصصاً عن مراحل العلاج حتى الشفاء.
وفي حديث لوسائل الإعلام أوضح الدكتور وائل بن مطير أن الحملة تأتي تفاعلاً مع اليوم العالمي لسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع بالعاصمة المقدسة لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية مجانية.
يذكر أن المعرض الصحي شهد مشاركة العديد من مستشفيات مكة المكرمة وفي مقدمتها مستشفى الملك فيصل ومدينة الملك عبدالله الطبية والنور التخصصي وحراء العام وأجياد الطوارئ والصحة العامة ممثلة في عدد من المراكز الصحية ومشاركة القطاع الخاص ممثلاً في مجمع المتحدون العصري الطبي العام ومجمع شركة سهيل الطبي العام والعديد من الجهات الأخرى.
وفي نهاية الاحتفالية جرى تكريم الجهات المشاركة والمساهمة في إنجاح الحملة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
وزارة الصحة مكة المكرمة الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة سرطان الثدي
"صحة مكة" تدشن حملة سرطان الثدي.. "لا تنتظري الأعراض وافحصي الآن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-18
دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، الحملة التوعوية عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر بالحجاز مول وذلك، أمس الخميس، تحت شعار "لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن".
وتفصيلاً، نظمت الحملة التوعوية إدارة الصحة العامة ممثلة بالبرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة مكة بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة.
وتضمنت الحملة إقامة معرض توعوي للسيدات والعائلات في الحجاز مول بمكة لمدة يومين من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.
وتجول "مطير" داخل المعرض للاستماع عن شرح مفصل للفعالية من قبل العارضين والمشرفين على أركان المعرض والذي تضمن العديد من الأركان الاستشارية والتثقيفية، وأركان أقسام الأشعة، وطب الأسرة.
واحتوى المعرض على مشاركة لركن قصة شفاء وهو ركن مُخصص للعديد من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك بهدف شرح تجاربهن مع المرض ونجاحهن – بفضل الله تعالى – في التغلب عليه إضافة إلى سرد تجارب رائعة، وبطولات حقيقية، وقصصاً عن مراحل العلاج حتى الشفاء.
وفي حديث لوسائل الإعلام أوضح الدكتور وائل بن مطير أن الحملة تأتي تفاعلاً مع اليوم العالمي لسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع بالعاصمة المقدسة لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية مجانية.
يذكر أن المعرض الصحي شهد مشاركة العديد من مستشفيات مكة المكرمة وفي مقدمتها مستشفى الملك فيصل ومدينة الملك عبدالله الطبية والنور التخصصي وحراء العام وأجياد الطوارئ والصحة العامة ممثلة في عدد من المراكز الصحية ومشاركة القطاع الخاص ممثلاً في مجمع المتحدون العصري الطبي العام ومجمع شركة سهيل الطبي العام والعديد من الجهات الأخرى.
وفي نهاية الاحتفالية جرى تكريم الجهات المشاركة والمساهمة في إنجاح الحملة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441
01:14 AM
أقامت معرضاً توعوياً تضمن أركاناً استشارية للسيدات والعائلات لمدة يومين
دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، الحملة التوعوية عن سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر بالحجاز مول وذلك، أمس الخميس، تحت شعار "لا تنتظري الأعراض.. افحصي الآن".
وتفصيلاً، نظمت الحملة التوعوية إدارة الصحة العامة ممثلة بالبرنامج الوطني للكشف المبكر لسرطان الثدي بصحة مكة بالتعاون مع إدارة التواصل والعلاقات والتوعية الصحية بصحة مكة.
وتضمنت الحملة إقامة معرض توعوي للسيدات والعائلات في الحجاز مول بمكة لمدة يومين من الساعة الرابعة عصراً حتى العاشرة مساءً.
وتجول "مطير" داخل المعرض للاستماع عن شرح مفصل للفعالية من قبل العارضين والمشرفين على أركان المعرض والذي تضمن العديد من الأركان الاستشارية والتثقيفية، وأركان أقسام الأشعة، وطب الأسرة.
واحتوى المعرض على مشاركة لركن قصة شفاء وهو ركن مُخصص للعديد من المتعافيات من مرض سرطان الثدي، وذلك بهدف شرح تجاربهن مع المرض ونجاحهن – بفضل الله تعالى – في التغلب عليه إضافة إلى سرد تجارب رائعة، وبطولات حقيقية، وقصصاً عن مراحل العلاج حتى الشفاء.
وفي حديث لوسائل الإعلام أوضح الدكتور وائل بن مطير أن الحملة تأتي تفاعلاً مع اليوم العالمي لسرطان الثدي والذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام لتعزيز دور التوعية والتثقيف من خلال استهداف سيدات وأفراد المجتمع بالعاصمة المقدسة لتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الكشف المبكر للأورام السرطانية والاستفادة من هذه البرامج والفعاليات لما تحتويه من معلومات وإرشادات توعوية طبية مجانية.
يذكر أن المعرض الصحي شهد مشاركة العديد من مستشفيات مكة المكرمة وفي مقدمتها مستشفى الملك فيصل ومدينة الملك عبدالله الطبية والنور التخصصي وحراء العام وأجياد الطوارئ والصحة العامة ممثلة في عدد من المراكز الصحية ومشاركة القطاع الخاص ممثلاً في مجمع المتحدون العصري الطبي العام ومجمع شركة سهيل الطبي العام والعديد من الجهات الأخرى.
وفي نهاية الاحتفالية جرى تكريم الجهات المشاركة والمساهمة في إنجاح الحملة من قبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
، "صحة مكة" تدشن حملة سرطان الثدي.. "لا تنتظري الأعراض وافحصي الآن" ،
المصدر : الخليج 365
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