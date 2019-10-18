محمد بن مسعود - الدمام - جرى التحفظ عليه وتسليمه إلى الصحة النفسية بـ"صحة مكة" ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة. وبحسب معلومات "الخليج 365"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي. وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية.مكة المكرمة الجهات الأمنية مستشفى الملك فيصل بالششة الصحة النفسية مكة.. شخص يتجرد من ملابسه ويهاجم الكادر الطبي بمستشفى الملك فيصل هادي العصيمي الخليج 365 2019-10-18 ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة. وبحسب معلومات "الخليج 365"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي. وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية. Advertisements 18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 01:07 AM جرى التحفظ عليه وتسليمه إلى الصحة النفسية بـ"صحة مكة" جرى التحفظ عليه وتسليمه إلى الصحة النفسية بـ"صحة مكة" ضبطت الجهات الأمنية بمكة المكرمة مواطنًا تجرد من ملابسه وهاجم الكادر الطبي داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، جرى تسليمه للصحة النفسية بصحة مكة. وبحسب معلومات "الخليج 365"، باشرت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بتجرد مواطن من ملابسه داخل طوارئ مستشفى الملك فيصل بالششة، وتهجمه على الكادر الطبي. وبعد انتقال الجهات الأمنية لموقع البلاغ تم ضبط الشخص والتحفظ عليه وتسليمه للصحة النفسية. ، مكة.. شخص يتجرد من ملابسه ويهاجم الكادر الطبي بمستشفى الملك فيصل ،

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