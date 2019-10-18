الجوازات السعودية: فتح باب القبول والتسجيل على رتبة ( جندي ) للرجال

الجوازات السعودية قامت الإدارة العامة للقبول المركزي بالمملكة العربية السعودية الخاصة بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للجوازات على رتبة “جندي” للرجال فقط، والتي تكون موجودة في الكثير من المناطق بالمنطقة.

الجوازات السعودية

كما أعلنت الإدارة أنه سوف يتم استقبال الطلبات الخاصة بالقبول من خلال بوابة إبشر والتوظيف، وذلك سوف يكون في الفترة من الأحد الموافق 21 -2 – 1441 هجرية من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباحا يوم الخميس الموافق 25 -2 -1441 هجرياً.

شروط التقدم

وإذا كنت ترغب في التقديم عليك الدخول على المواقع الإلكترونية المذكورة وتقديم طلب ومعرفة الشروط التي يجب أن تتوافر بك قبل التقديم، والبدء في التسجيل بالموقع، وهذه هي الشروط: