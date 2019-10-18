«الصحة» تكشف أسباب إخلاء مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة

كشفت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة النقاب عن أسباب إخلاء مستشفى الأنصار بالمدينة وتحويل المرضى المنومين إلى مستشفيات المدينة .

وقال المتحدث الإعلامي للشؤون الصحية في منطقة المدينة المنورة، إنه تم رصد بعض الشروخ والتصدعات في المبنى الإداري الملاصق لمستشفى الأنصار اليوم الخميس، مؤكدًا تشكيل فريق هندسي بمشاركة لجنة المباني الآيلة للسقوط بالمنطقة، والوقوف على الموقع؛ حيث أوصت بضرورة إخلاء المبنى.

وأكد المتحدث الإعلامي أنه تم على الفور تنفيذ خطة الطوارئ المعتمدة في مثل هذه الحالات، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة، حيث اتخذت الشؤون الصحية الإجراءات الاحترازية اللازمة بإخلاء المستشفى بالكامل ونقل المرضى إلى المستشفيات داخل المدينة المنورة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة مع استكمال الخطط العلاجية المطلوبة.

وأوضح أن هذا الإجراء حفاظًا على سلامة المرضى والعاملين في مستشفى الأنصار.