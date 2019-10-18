مدير هيئة الأمر بالمعروف بالرياض يبحث مع الشرطة تعزيز العمل الميداني

‪بحث مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، مع مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري، أوجه التعاون بين الهيئة والشرطة.

جاء ذلك أثناء زيارة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، لمدير شرطة المنطقة في مكتبه، وتناول اللقاء، مد جسور الشراكة بين الفرع، والشرطة بما يخدم الصالح العام ويعزز العمل الميداني؛ لتحقيق تطلعات أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن لراحة المواطنين والمقيمين.

وأكد المطيري أن الشرطة والهيئة جهازان يعملان على تحقيق الأهداف والمهام المناطة بهما من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتأتي هذه الزيارة التي أجراها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التي تحث على التواصل المباشر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بحضور رئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله القرني ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.