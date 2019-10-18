فقيه والغامدي وحريري والقرشي أعضاء في هيئة تطوير مكة

وسيعمل الأعضاء الأربعة وهم: طارق عبدالرحمن فقيه، والدكتور راشد بخيت الغامدي، والدكتور هاشم بكر حريري، ومحمد عبدالصمد القرشي، على المساهمة مع أعضاء مجلس هيئة تطوير المنطقة في وضع البرامج والأسس والإجراءات التي تعزز الجوانب التنموية في المنطقة، إضافة إلى وضع السبل المحفزة للقطاع الخاص ليشارك في التنمية ويُسهم في تحقيق أهدافها، والإشراف على مشاريع التنمية في محافظات المنطقة.
وأكد الأعضاء المعينون عزمهم على العمل بما يحقق تطلعات القيادة وأمير مكة المكرمة ونائبه، وآمال أهالي وزوار المنطقة.
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