فقيه والغامدي وحريري والقرشي أعضاء في هيئة تطوير مكة

صدرت الموافقة على تعيين أربعة من أهالي منطقة مكة المكرمة أعضاء في مجلس هيئة تطوير المنطقة، وذلك بناءً على ما رفعه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل.

وسيعمل الأعضاء الأربعة وهم: طارق عبدالرحمن فقيه، والدكتور راشد بخيت الغامدي، والدكتور هاشم بكر حريري، ومحمد عبدالصمد القرشي، على المساهمة مع أعضاء مجلس هيئة تطوير المنطقة في وضع البرامج والأسس والإجراءات التي تعزز الجوانب التنموية في المنطقة، إضافة إلى وضع السبل المحفزة للقطاع الخاص ليشارك في التنمية ويُسهم في تحقيق أهدافها، والإشراف على مشاريع التنمية في محافظات المنطقة.

وأكد الأعضاء المعينون عزمهم على العمل بما يحقق تطلعات القيادة وأمير مكة المكرمة ونائبه، وآمال أهالي وزوار المنطقة.