تعيين السياري نائبا لمحافظ مؤسسة النقد

عُين أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة، وذلك بموجب أمر ملكي صدر أمس، وجاء نصه على النحو التالي: «بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414. أمرنا بما هو آت: أولا: يعين الأستاذ أيمن بن محمد بن سعود السياري، نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة. ثانيا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود». من هو السياري؟ Advertisements - انضم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي عام 1999 - تولى بشكل مباشر مسؤولية تأسيس إستراتيجية الدين العام للمملكة - أشرف منذ 2015 على برنامج الإصدار المحلي السيادي المقوم بالريال السعودي بالإنابة عن وزارة المالية - كان عضوا رئيسا في فريق برنامج إصدار أدوات الدين الدولية - الفريق نجح بإصدار سندات بقيمة 65.6 مليار ريال - يتولى قيادة فريق التقييم الائتماني السيادي للمملكة - عُيّن وكيلا للاستثمار عام 2013 - حصل على ماجستير في إدارة الأعمال تخصص مالية من جامعة جورج واشنطن الأميركية - حصل على بكالوريوس من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران تخصص محاسبة - أكمل برنامج الإدارة العامة من كلية هارفارد للأعمال - حاصل على شهادة زمالة المحاسبين القانونيين (CFA) كمحلل مالي معتمد



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