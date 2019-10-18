السعودية اليوم / "عمل وتنمية الرياض " يعقد ورشة عمل " التوطين المناطقي "



الرياض 18 صفر 1441 هـ الموافق 17 أكتوبر 2019 م واس

عقد فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ورشة عمل "التوطين المناطقي"، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بمنطقة الرياض أحمد المطوع، ومشاركة مجموعة من مديري الموارد البشرية بشركات القطاع الخاص ، وذلك بقاعة الاجتماعات بمكتب عمل الرياض.

وفي بداية الورشة استعرض مدير إدارة التوطين بفرع الوزارة خالد الحجي أبرز ما حققته وكالة التوطين ونتائج برنامج التوطين ، مبينًا أهمية التعاون المشترك مع القطاع الخاص كشريك إستراتيجي في الدعم المناطقي في عملية توطين الوظائف لتوفير فرص العمل للمواطنين، لافتاً النظر إلى أن برنامج التوطين المناطقي يأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030، في رفع نسبة الإحلال وتوطين الوظائف وتقليل نسبة البطالة.

وتضمنت الورشة مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها برنامج التوطين والحلول المناسبة لتطويره والدعم المطلوب من الوزارة .

ومن أبرز مخرجات الورشة التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المشاركين اقتراح الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه التوطين، والعمل على وضع مستهدفات مع القطاع الخاص لتخفيض نسبة البطالة واقتراح بعض الأنشطة للتوطين .

// انتهى //

23:41ت م

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