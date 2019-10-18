شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمني: مراوغات مليشيا الحوثي يؤكد رفضها للسلام بشكل مطلق والان مع التفاصيل

أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن مراوغة مليشيا الحوثي ورفضها الالتزام باستحقاقات اتفاق استوكهولم والتي كان من المفترض ان ترسي قواعد بناء الثقة وتقدم نموذجا لسلام شامل مستدام في اليمن يؤكد على عدم جدية هذه المليشيات ورفضها للسلام بشكل مطلق.

وقال " لقد بات واضحا أن هذه المليشيات تعمل كذراع لإيران وتستهدف استقرار وسلام المنطقة بشكل عام، وإيران تسعى لاستخدام هذه المليشيات لابتزاز المجتمع الدولي، واجمالا لن يقبل اليمنيون ان يتم ارتهان حاضرهم ومستقبلهم لأجندات عنصرية طائفية" .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانز جروندبرج، حيث جرى مناقشة علاقات التعاون بين بلادنا والاتحاد الأوروبي والتطورات والمستجدات على الساحة الوطنية.