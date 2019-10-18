، مكتبة الملك فهد بجدة تنظم ملتقى "العصا البيضاء" للاهتمام بذوي الإعاقة البصرية ،

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نظمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة، أمس الخميس، "ملتقى اليوم العالمي للعصا البيضاء" بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، وحضور طلبة ومعلمي برامج ذوي الإعاقة البصرية.
وفي التفاصيل، ركزت المكتبة على الاحتفاء بهذه المناسبة لأهميتها في إبداء المشاركة والتعاضد مع المجتمع الدولي، الذي أُقرّ ١٥ أكتوبر كيوم عالمي للاهتمام بالأفراد المعاقين بصريًا، في حين تسعى مع الجهات المشاركة لإيصال مبدأ تعزيز الحقوق لهذه الفئة والمساهمة بدمجهم مع المجتمع.
واشتمل الملتقى على معرض تعريفي عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب الأركان التفاعلية والفنون التشكيلية التي تبرز دور فاقدي البصر في المجتمع عبر حفل وفقرات معدة خصيصًا لهم، وتكريم الجهات المشاركة.
شاركت إدارة التعليم، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة جدة ، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين في الملتقى مبرزين دورهم الرئيس تجاه فاقدي البصر، بالإضافة إلى إدارة مرور جدة، وإدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة لإبراز الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
مكتبة الملك فهد العامة بجدة ملتقى اليوم العالمي للعصا البيضاء
18 أكتوبر 2019 - 19 صفر 1441 12:25 AM
بمشاركة عدة جهات لإيصال مبدأ تعزيز الحقوق لهذه الفئة ودمجهم مع المجتمعمكتبة الملك فهد بجدة تنظم ملتقى "العصا البيضاء" للاهتمام بذوي الإعاقة البصرية
نظمت مكتبة الملك فهد العامة بجدة، أمس الخميس، "ملتقى اليوم العالمي للعصا البيضاء" بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة، وحضور طلبة ومعلمي برامج ذوي الإعاقة البصرية.
وفي التفاصيل، ركزت المكتبة على الاحتفاء بهذه المناسبة لأهميتها في إبداء المشاركة والتعاضد مع المجتمع الدولي، الذي أُقرّ ١٥ أكتوبر كيوم عالمي للاهتمام بالأفراد المعاقين بصريًا، في حين تسعى مع الجهات المشاركة لإيصال مبدأ تعزيز الحقوق لهذه الفئة والمساهمة بدمجهم مع المجتمع.
واشتمل الملتقى على معرض تعريفي عن الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب الأركان التفاعلية والفنون التشكيلية التي تبرز دور فاقدي البصر في المجتمع عبر حفل وفقرات معدة خصيصًا لهم، وتكريم الجهات المشاركة.
شاركت إدارة التعليم، وجامعة الملك عبد العزيز، وجامعة جدة ، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين في الملتقى مبرزين دورهم الرئيس تجاه فاقدي البصر، بالإضافة إلى إدارة مرور جدة، وإدارة الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة لإبراز الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
، مكتبة الملك فهد بجدة تنظم ملتقى "العصا البيضاء" للاهتمام بذوي الإعاقة البصرية ،
المصدر : الخليج 365
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